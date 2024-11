Ilfoglio.it - La svolta di Enel è un passo verso il nucleare

Sarà dila maggioranza del capitale della nuova società sulche sta per nascere insieme con Leonardo e Ansaldo. Lo ha detto l’amministratore delegato di, Flavio Cattaneo, durante la presentazione del piano strategico 2025-2027 confermando la notizia anticipata dal Foglio i primi di novembre. Per il momento si tratta di una fase di studio, come precisano anche fonti del gruppo, poiché per arrivare a una vera e propria messa a terra della produzione diin Italia ci vorranno realisticamente ancora diversi anni e, in ogni caso, si tratta di attività fuori dal perimetro del piano industriale. Ma è un segnale del cambio di paradigma della politica energetica del governo Meloni. E per quanto alcuni osservatori, come nei giorni scorsi il sindaco di Milano, Beppe Sala, sul Corriere della Sera, continuino ad opporsi all’opzionemotivandolo, tra l’altro, con gli elevati costi che comporterebbe, la realtà dice che le cose stanno diversamente.