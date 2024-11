Ilrestodelcarlino.it - Il Rimini che strapazza Sestri si conferma super in trasferta

Giorno di scarico ieri per il, tornato a notte fonda dalla vittoriosain casa delLevante (0-3). Approfittando della crisi dei Corsari (8 gare senza vittoria, in casa digiuno di oltre un anno), la squadra di Buscè hato la predisposizione alle gare indove ha ottenuto 13 dei suoi 21 punti. Al Romeo Neri invece solo due vittorie (con Legnago e Milan) e due pareggi (con Torres e Pianese); per il resto sconfitte con Pescara, Entella e Spal. Da valutare le condizioni di Cernigoi e Chiarella, usciti per infortunio durante la partita. Per entrambi si tratta di problemi muscolari e per il secondo di una probabile recidiva dopo i problemi accusati a inizio stagione. Per il derby con la Vis il tecnico dei romagnoli recupera invece Garetto e Fiorini che hanno scontato la squalifica.