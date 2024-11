Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della tredicesima puntata: per Federica in arrivo “un altro pretendente”

Leggi su Isaechia.it

Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini che vede la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nei panni di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web.La diretta di questa sera sarà ricca di colpi di scena, a cominciare dall’perPetagna di un nuovo, dopo l’ingresso del suo ex fidanzato Alfonso D’Apice e il tentatore Stefano Tediosi.Per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, invece, sono nati i primi dissapori a causareciproca gelosia, allo stesso tempo Helena Prestes, che per settimane non avuto occhi che per Lorenzo, negli ultimi giorni sembra essersi timidamente avvicinata a Javier Martinez.Proprio per quanto riguarda Spolverato, che nelle ultime ore è stato al centro di nuove polemiche (clicca QUI per leggere), non sembrano esserci provvedimenti in vista, ma per sapere se sarà effettivamente così o meno, dovremo necessariamente aspettare la diretta di questa sera.