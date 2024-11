Ilgiorno.it - Fine vita, il consiglio regionale approva la pregiudiziale: bloccata la discussione in aula

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Con 43 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto ilhato lasulla legittimità costituzionale in merito al progetto di legge sulpresentato dal comitato Liberi Subito e dall'associazione Luca Coscioni. Con il voto, in sostanza, la maggioranza di centrodestra dell'lombarda, ribadisce la propria posizione sul fatto non spetti alla Regione regolare la materia. Il progetto di legge al titolo "Procedure e tempi per l'assistenza sanitariaal suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale" non viene quindi discusso. Le reazioni Con la votazione di oggi si è concluso un percorso, che ci ha visto sin dall'inizio chiaramente dalla parte dellae per promuovere percorsi di cure palliative e terapia del dolore - ha così commentato Christian Garavaglia, capo gruppo FDI in-.