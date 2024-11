Ilfattoquotidiano.it - Federico Rossi sputa acqua sul pubblico durante il concerto con Benji, scoppia la polemica sui social: “Avrei vomitato” – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una reunion che i fan aspettavano da anni, ma che ha portato con sé alcune un’ondata di polemiche.e Fede, infatti, si sono esibiti all’Unipol Forum di Milano in unche ha di fatto sancito il ritorno ufficiale del duo quattro anni dopo l’ultima volta. Lo show è stato un successo ed è andato sold out, ma il gesto dinon è passato inosservato. Anzi, è stato registrato da un telefono e poi postato sui, dov’è diventato virale suscitando numerose polemiche.l’esibizione, infatti, il cantante si è fermato per bere dell’, poi si è avvicinato al parterre e l’hata sui fan che si trovavano sotto il palco. Forsenon ha pensato fosse qualcosa di grave, ma il suo gesto è stato comunque ritenuto irrispettoso dal popolo del web che è accorso in massa a commentare l’accaduto: “Ma per quale motivo mi dovrebbe far piacere se un cantante misse in faccia?”, è la lamentela di un’utente su X, a cui si aggiunge quella di un altro: “”, scrive.