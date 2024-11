Inter-news.it - Fabbian: «Inter passaggio fondamentale in carriera! E non solo»

, punto fermo dell’Italia Under-21 che si sta mettendo anche in mostra al Bologna, in una lungavista rilasciata a Vivo Azzurro TV su YouTube, ha parlato anche del suo passato all’.CRESCITA PERSONALE – Giovanniparla del suo primo approccio al mondo del calcio, nelle giovanili del Padova prima e successivamente all’: «Il calcio è sempre stata la mia più grande passione e rappresenta la mia famiglia, mio nonno e mio padre mi hanno trasmesso l’amore per questo sport. Ho cominciato a 4 anni, nella scuola calcio del San Domenico Savio. Il divertimento è alla base dello sport. A 16 anni sono arrivato nel Settore giovanile dell’dopo otto anni di Padova, è stato undella miaperché mi ha dato la possibilità di crescere e conoscere un calcio diverso, quello professionistico.