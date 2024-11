Universalmovies.it - Emilia Pérez | Il trailer italiano del film trionfatore a Cannes 77

Lucky Red ha condiviso oggi in rete ildi, ildiretto da Jacques Audiard in arrivo nelle sale da gennaio 2025.Ildiretto da Jacques Audiard è stato tra i trionfatori di77 (tutti i vincitori), portando a casa il Premio della giuria, così come quello per la miglior interpretazione femminile all’intero cast. Tra gli altri riconoscimenti ottenuti fino ad oggi, spiccano le nominations agli EFA per la Miglior Regia, per la Miglior interpretazione femminile a Karla Sofía Gascón, per la Miglior Sceneggiatura e come Migliorè tra l’altro ildesignato dalla Francia per la corsa all’Oscar.Oscar 2025 Ildesignato dall’ItaliaDa musical adi narcotrafficanti, da storia di transizione a commedia d’amore, tutto cambia e tutto rinasce nel racconto di Jacques Audiard, sulle note delle musiche di Camille e Clément Ducol.