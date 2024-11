Drammatico scontro in provincia di Latina | donna estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Leggi su Dayitalianews.com

All’alba di oggi, il personale operativo deideldi, insieme alla squadra territoriale VVF di Terracina, è intervenuto nel comune di Monte San Biagio per un incidente stradale. Sul posto, in via Appia, erano presenti due auto gravemente danneggiate, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.unaL’intervento deidelè stato fondamentale per riuscire a estrarre unarimasta intrappolata in una delle vetture incidentate. Laè stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118. Successivamente, il personale ha messo in sicurezza entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente, garantendo la sicurezza della zona e prevenendo ulteriori rischi.Due persone coinvolte nell’incidenteIn totale, sono risultate due le persone coinvolte nell’incidente.