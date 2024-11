Fanpage.it - Dieta plant-based e bambini: uno studio italiano analizza pro e contro

Leggi su Fanpage.it

Le diete che escludono, in parte o del tutto, gli alimenti di origini animale sono sempre più diffuse, tuttavia le evidenze scientifiche non hanno ancora stabilito con certezza se un tale regime alimentare, certamente salutare per molti adulti, sia valido anche per i. Un team di ricercaha fatto un punto della situazione, riscontrando sia benefici cheindicazioni, queste ultime evitabili evitabili solo con una rigorosa programmazione e attente integrazioni da valutare insieme a un professionista.