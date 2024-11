Ilgiorno.it - Cusano, coltellate per derubare un giovane sull’autobus: 31enne condannato per tentato omicidio e rapina

Milanino (Milano), 19 Novembre 2024 - Si erano avvicinati ad un ragazzo 22enne cinese, che teneva lo sguardo fisso sul suo telefonino di ultima generazione mentre stava seduto su un autobus proveniente da Milano e un minorenne egiziano glielo aveva strappato di mano, mentre un connazionalealla reazione delper riprendersi il maltolto l'aveva riempito di. Ieri per l'aggressore maggiorenne, senza fissa dimora e detenuto in carcere, è arrivata la condanna peraggravati a 7 anni di reclusione nel processo con il rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Gianluca Tenchio. Il fatto contestato risale alla notte del 7 maggio scorso ed era accaduto aMilanino, tra le vie Manzoni e Marconi.