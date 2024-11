Oasport.it - Coppa Davis 2024, i precedenti tra Italia e Argentina. Da Panatta a Sinner, le storie di un confronto diversamente raro

Sono “appena” cinque le occasioni in cuisi sono affrontate nella loro storia in. La storia della competizione non sempre ha dato modo alle due selezioni di arrivare a confrontarsi, un po’ per gli incroci sfortunati del tabellone, un po’ perché le due squadre sono state forti in momenti differenti. In sintesi, spesso quando c’era l’nel World Group non c’era l’e viceversa, fin quasi alla fine del periodo che ha preceduto la ben più che chiacchierata riforma del 2018.Il primo incontro, però, coincide con un momento particolare della storia del tennisno. Foro Italico di Roma, 1983: c’erano i quarti di finale dall’8 al 10 luglio. Adrianoormai non era più quello dei tempi migliori, ma volle provarci un’altra volta, l’ultima, di fronte al pubblico con il quale ha sempre avuto il più grande dei feeling.