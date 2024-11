Ilfattoquotidiano.it - Canada, le Giubbe Rosse mettono sotto scorta l’ex ministro della Giustizia, Cotler: l’Iran lo vuole morto

A 84 anni,canadese Irwin, trascorre le sue giornatelo avrebbe messo nella sua lista nera. Per le(Royal Canadian Mounted Police) la minaccia è seria, anche se si sono rifiutate di fornire altri particolari, se non ammettere che il piano doveva essere attuato nello spazio di 48 ore da quando un loro informatore lo aveva svelato. Non è la prima volta che il giurista canadese è oggetto di minacce. Il nome diè emerso anche in una indagine curata dall’Fbi negli Stati Uniti; nel 2022, i federali avevano elaborato una inchiesta svelando il tentativo di un omicidio su commissione a New York, da parte di un agente di Teheran che doveva eliminare Masih Alinejad, attivista per i diritti umani e forte sostenitrice di un affrancamento delle donne iraniane dal regime degli ayatollah.