Oasport.it - Calcio, l’Italia U21 viene raggiunta due volte dall’Ucraina: Fabbian ed Esposito a segno

Leggi su Oasport.it

U21 ha pareggiato con l’Ucraina per 2-1 nell’amichevole andata in scena allo Stadio Castellani di Empoli. La nostra Nazionale, già qualificata agli Europei di categoria in programma il prossimo anno e reduce dal pareggio per 2-2 contro la Francia in amichevole, è stataper duedai gialloblù in quella che è stata l’ultima partita di questa annata agonistica.Il CT Carmine Nunziata ha optato per un 4-3-2-1: Zacchi tra i pali, Turicchia e Palestra sulle fasce, Bertola e Ghilardi i centrali di difesa, chiavi di centrocampo affidate a Prati affiancato dae Miretti, Pafundi e Casadei alle spalle della punta. Nel corso della ripresa sono subentrati Sassi (per Zacchi), Ndour (per Pafundi), Gnonto (per Miretti), Volpato (per Casadei), Ambrosino (per), Ruggeri (per Turicchia).