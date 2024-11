Inter-news.it - Buon compleanno Inter-News.it! 10 anni di passione e professionalità

Il 19 novembre 2014 nasceva.it, un progetto nato dallacomune per i colori nerazzurri, con l’obiettivo di informare, intrattenere e condividere emozioni con i tifosi dell’e con gli appassionati di calcio in generale. Dopo il video realizzato da tutta la redazione, ecco il messaggio di auguri da parte dell’Editore Massimo Trisi e del Direttore Responsabile, Davide Conzales. 10DI– Oggi, diecidopo quel 19 novembre 2014, celebriamo un decennio di crescita, momenti di difficoltà e anche successi. Un impegno continuo per l’eccellenza giornalistica e l’informazione su tutto il mondo nerazzurro. Guidati da unachiara: raccontare l’cone dedizione. In questi dieci.it si è evoluto enormemente. Da un piccolo gruppo iniziale, la nostra redazione è diventata una vera famiglia di professionisti e collaboratori, uniti da un unico scopo: offrire contenuti di qualità.