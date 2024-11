361magazine.com - Beatles ’64, il nuovo documentario prodotto da Martin Scorsese

Diretto da David TedeschiSono stati resi disponibili il trailer e la key art di’64, ildae diretto da David Tedeschi.’64 debutterà il 29 novembre in esclusiva su Disney+. Il film cattura l’entusiasmante prima visita deiin America. Con filmati mai visti prima, offre un raro sguardo sul momento in cui isono diventati la band più influente e amata di tutti i tempi.Il 7 febbraio 1964, iarrivano a New York, accolti da un’euforia e un’isteria senza precedenti. Fin dall’atterraggio all’aeroporto Kennedy, dove ad attenderli ci sono migliaia di fan, la Beatlemania travolge New York e l’intero Paese.La loro emozionante esibizione di debutto all’Ed Sullivan Show conquista oltre 73 milioni di spettatori, l’evento televisivo più seguito dell’epoca.