Lanazione.it - Bambina muore nell’autogrill. Ha un malore, stava andando con i genitori a una visita

Arezzo, 19 novembre 2024 – Tragedia in un autogrill nel tratto aretino dell’A1, in direzione nord, nella mattina di martedì 19 novembre. Unadi nove anni è morta per unmentre era nell’area di servizio con i. La famiglia è della Calabria, della città di Taverna, in provincia di Catanzaro. La piccola sidirigendo in auto con la mamma e il papà a Genova, all’ospedale Gaslini, per una. Si sarebbe accasciata a terra e subito sono partite le chiamate di emergenza. Per la piccola però non c’è stato niente da fare. Lanei mesi scorsi era stata in cura al Gaslini. Aveva unadi controllo. Lagià la scorsa estate era stata poco bene e dopo un primo ricovero in ospedale a Catanzaro era stata portata nell'ospedale pediatrico del capoluogo ligure specializzato nel trattamento delle patologie pediatriche.