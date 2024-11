Ilfattoquotidiano.it - Arriva l’obbligo di astenersi anche solo per “ragioni di convenienza”: la mossa del governo per togliere i processi ai magistrati sgraditi

Punire ise prendono posizione in pubblico sui temi dell’attualità politica – ad esempio con un intervento a un convegno o un’intervista a un giornale – impedendogli di occuparsi di qualsiasi caso che tocchiindirettamente quei temi. È l’obiettivo implicito di una norma che ilha intenzione di approvare nel prossimo Consiglio dei ministri, infilandola in un decreto legge organizzativo dedicato (in teoria) alla “destinazione dei giudici di pace onorari” e al “limite della decennalità per iaddetti ai procedimenti in materia di famiglia”. All’articolo 4 della bozza di provvedimento, infatti, compare una modifica importantissima alla legge sugli illeciti disciplinari dei, la 109 del 2006, che nelle chat delle toghe viene definita “preoccupante“. Vediamola.