Arrestato in Romania l’ex fidanzato di Chiara Balistreri | era fuggito dai domiciliari dopo averla picchiata a sangue

Gabriel Costantin,di, è statoin. Ad annunciarlo è proprio la ragazza, che nei giorni scorsi aveva confessato di temere per la propria vita. Costantin si trovava aiper aver picchiato acompagna più di due anni fa, ma a inizio novembre è scappato di casa, spingendoa lanciare un disperato appello sui social: «Preferisco registrarmi da viva prima che diventi l’ennesimo caso di femminicidio», diceva la ragazza in un video diventato virale su TikTok.La telefonata con Le IeneA circa due settimane da quell’appello pubblico, è la stessain una telefonata con Giovanna Nina Palmieri de Le Iene, ad annunciare cheè stato scovato. «Lo hannooggi in, quindi immagino ci fosse un mandato d’arresto internazionale», spiega la donna al telefono con l’a giornalista d’inviata di Mediaset.