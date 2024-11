Dilei.it - Anticipazioni Belve del 19 novembre, gli ospiti. Flavia Vento non chiede scusa a Ilary Blasi

Il programma iconico di Francesca Fagnani,, è pronto a tornare stasera 192024 in prima serata su Rai2. Ormai è un cult: un’edizione che ha fatto tanto parlare di sé, soprattutto per la possibilità di ospitare Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni. Nella puntata del 19 settembre, ad affrontare la belva suprema Fagnani troviamo, Riccardo Scamarcio e Mara Venier. Tutte ledistasera 192024Comincia una nuova edizione di, il programma di Francesca Fagnani diventato ormai un cult: tornano le interviste più provocatorie della televisione, in cui glisi mettono a nudo, togliendosi la maschera e rispondendo alle domande, talvolta ironiche, spesso taglienti, della conduttrice e giornalista. E le prime interviste si preannunciano esplosive, anche se c’è grandissima attesa per la conferma di Andrea Giambruno.