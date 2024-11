Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya nel cuore della notte si mostra così: un missile contro Sinner? | Guarda

Archiviato il trionfo alle Atp Finals, Janniksubito alla Coppa Davis, ultimo impegno di una stagione fantastica, leggendaria. Ma in queste ore non si parla solo di tennis. Già, al centroscena ci è piombato anche il gossip. Tutto, o gran parte, gravita attorno ad, la compagna russa del numero 1 al mondo, la quale però potrebbe anche essere la ex compagna: assente a Torino per le Finals, ha smesso di seguire Jannik sui social e non ha nemmeno speso una parola sul trionfo del suo compagno o presunto tale, primo trionfo conseguito in terra italiana. Dunque, col passare delle ore, sono emersi altri dettagli. Mentre le voci su una possibile rottura si rincorrevano e si alimentavano, ecco altre voci, quelle su Maria Braccini, ex fidanzata di, la quale è stata "sorpresa" a Torino, sugli spalti per assistere alla finalissima.