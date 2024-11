Voto SenegalPestef rivendica vittoria

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.12 Pastef, il partito al governo in Senegal, ha ottenuto una "grande" nelle elezioni legislative anticipate di domenica 17 novembre.L'ha detto sul canale TFM il portavoce del governo,Amadou Moustapha Ndieck Sarré sulla base" del 90-95% dei seggi scrutinati" Oltre 7 dei 17 milioni di abitanti del paese hanno votato domenica per eleggere i componenti dell'Assemblea nazionale da 165 seggi per un mandato di 5 anni. I risultati provvisori sono attesi questa mattina, ma il risutato finale sarà divulgato in settimana.