Gaeta.it - Un esperimento da 20 mila euro per dimostrare che la Terra è piatta si rivela un clamoroso insuccesso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il documentario “La”, visibile su Netflix fino al 3 aprile, ha catturato l’attenzione di molti per la sua narrazione singolare attorno alla comunità deipiattisti. Un gruppo di persone convinte della teoria che il nostro pianeta sia piano investe tempo e denaro nel tentativo di provare questa credenza. Tuttavia, uno dei loro esperimenti ha avuto un esito sorprendentemente opposto,ndo che la, in effetti, è un corpo rotante.Il tentativo di Bob Knodel con il giroscopioUno dei protagonisti del documentario è Bob Knodel, un youtuber noto per la sua adesione alle teorie del complottismo e alla convinzione che lanon sia rotonda. Determinato ala sua tesi, Knodel decide di acquistare un giroscopio ad un costo di ben 20dollari.