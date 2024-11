Terzotemponapoli.com - Tesser: “Il Napoli può arrivare fino in fondo perché Conte è un vincente”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Attilio, allenatore ed ex calciatore del. Queste le sue parole:Sulla partita della Nazionale italiana disputata ieri a Milano contro la FranciaUna pessima Nazionale, ieri, a cui non eravamo più abituati. : “Pessima è esagerato, anche in virtù del valore tecnico dell’avversario. Il calcio è bello ed è impossibile fare pronostici: noi avevamo vinto col Belgio e loro pareggiato con Israele. Subire tre gol da calci piazzati fa male, infastidisce,oltre questo non c’è stata una prestazione dei francesi talmente superiore rispetto alla nostra. Responsabilità di Vicario? Non vedo colpe del portiere, se non sul primo gol che, essendo arrivato in area piccola, forse poteva uscire. Se quando si prendono tre gol bisogna trovare un capro espiatorio, allora è colpa del portiere, ma, per me, onestamente non lo è.