Sportello lavoro

La crescita di Tot non coinvolge solo il fatturato, il numero di clienti e lo sviluppo del prodotto. Entro la fine del 2025 infatti, Tot, che oggi si avvale di un team di oltre 20 persone, punta a raddoppiare il proprio organico, arrivando quindi a più di 40 risorse. Sempre per il 2025, obiettivo della società è quello di affermarsi come unico player italiano di riferimento per tutte quelle imprese italiane che vogliono dotarsi di una piattaforma innovativa in grado di semplificare la gestione finanziaria e amministrativa della propria attività.