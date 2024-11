Linkiesta.it - Se il taglio del cuneo fiscale non è una buona notizia

E se ildelfosse in realtà una cattiva?La bozza della legge di stabilità per il 2025 prevede la conferma strutturale dell’esonero contributivo per i lavoratori con redditi fino a 40mila euro, innalzando quindi la soglia precedente dei 35mila euro. Con delle novità: fino a 20mila euro di reddito è previsto un bonus variabile, poi si passa a un meccanismo di detrazioni aggiuntive.Una, direte voi. Ma se la guardiamo da un altro punto di vista forse non è così.La spesa annua per questa misura è di circa dieci miliardi di euro. Considerando che è stata introdotta nel 2022, nel 2025 la spesa complessiva sarà quindi di circa 40 miliardi di euro. In più, in questi anni sono stati introdotti altri tagli della quota contributiva a carico dei datori di lavoro per le assunzioni nel Mezzogiorno, di giovani e donne.