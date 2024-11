Lapresse.it - Roma, scontro mortale tra volanti della polizia: le immagini delle auto accartocciate

Un poliziotto di 32 anni è morto la notte scorsa ain uno schianto avvenuto in servizio a bordo di una volante, tra via dell’Acquedotto del Peschiera e via dei Monfortani. Nelloaltri tre agenti sono rimasti feriti. Le pattuglie erano state chiamate per intervenire in una rissa. Sono in corso i rilievi da parte del XIV Gruppo MontemariolocaleCapitale, si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.