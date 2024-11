Gaeta.it - Riapre il mercato coperto di Ventimiglia: ripartenza dopo l’incendio di settembre

Facebook WhatsAppTwitter Ildiha ufficialmente riaperto al pubblico questa mattina,una chiusura prolungata che risale al primo, quando un incendio ha danneggiato una delle strutture del. Un luogo cruciale per centinaia di commercianti, iloffre un’importante opportunità economica sia per i coltivatori locali che per i proprietari dei box. La riapertura segna un momento significativo per la comunità, mentre molti operatori tornano finalmente in attività, mentre altri si preparano a farlo nei prossimi giorni, completando le pratiche necessarie.Delicate operazioni di ripristinoche ha colpito ildiha avuto conseguenze importanti per l’intera struttura, tanto da obbligare la chiusura immediata per garantire la sicurezza di tutti gli operatori.