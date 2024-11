Gaeta.it - Raccolta alimentare a l’aquila: oltre 1000 kg di cibo donati grazie alla comunità

Facebook WhatsAppTwitter Sabato 16 novembre, presso il Carrefour di via Panella, si è svolta una significativa iniziativa del Lions Club di, culminata in unache ha visto il coinvolgimento attivo dellalocale. L’evento ha avuto un grande successo, con punte di generosità inaspettate, che hanno portatodi1040 kg die 100 colli pronti per la distribuzione a chi ne ha maggiore bisogno.L’impegno del lions club diIl Lions Club disi conferma un protagonista fondamentale nel sostenere le persone in difficoltà. Questa iniziativa diha saputo mobilitare non solo i soci dell’organizzazione, ma anche numerosi volontari e studenti provenienti dall’IIS “Amedeo d’Aosta” di. La partecipazione attiva di queste figure ha reso l’evento ancora più significativo, evidenziando l’importanza della collaborazione tra diverse componenti della società.