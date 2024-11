Gaeta.it - R Collection amplia la sua offerta con nuovi hotel sulle sponde dei laghi italiani

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il gruppo alberghiero italiano R, guidato dalla famiglia Rocchi, annuncia significative novità nell’ambito del suo espansivo piano di investimenti. Con l’intento di accrescere la propria presenza sul territorio nazionale, l’azienda introdurrà nuove strutture sul lago di Annone e a Varenna, accanto a rinnovamenti in diverse località già servite, come Portofino, Monte Bianco, Milano e il bacino lariano.Nuove acquisizioni alberghiereLa prima novità riguarda il Bianca Relais, una cinque stelle che aprirà nel 2025del lago di Annone, situato tra le province di Como e Lecco. Questa struttura offrirà dieci suite lussuose, caratterizzate da comfort e privacy, in una posizione panoramica che la rende perfetta per eventi e cerimonie. Il presidente Franco Rocchi ha commentato l’importanza strategica di questa acquisizione dichiarando: “Stiamo investendo in nuove acquisizioni e miglioramenti delle nostre strutture esistenti per un totale di 50 milioni di euro.