Gaeta.it - Processo a Genova: sette persone accusate per il tentato annegamento di un bambino di sei anni

Facebook WhatsAppTwitter Unimportante è in corso a, doveindividui, tra cui bagnini e istruttori, si trovano accusati di lesioni colpose. Questo sviluppo segue un grave incidente avvenuto duefa, quando undi seiha rischiato di annegare all’interno di una piscina, suscitando preoccupazione per la sicurezza nei centri estivi e negli impianti balneari.I fatti del 13 luglio 2022Il drammatico evento risale al 13 luglio 2022, presso i Bagni San Nazaro, situati in Corso Italia,. Quel giorno, il piccolo si trovava nella piscina insieme ad altri bambini del centro estivo “Capitan Levante“, organizzato dall’associazione San Rocco di Vernazzola. Secondo le indagini condotte dalla Procura, il, che non sapeva nuotare, è stato lasciato incustodito in una vasca profonda un metro e settanta.