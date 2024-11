Iodonna.it - Posizione controversa quella del ministro dell'Istruzione in un videomessaggio inviato durante la presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin

Nella giornata dedicata alla, istituita per combattere la violenza di genere, l’intervento alla Camera delGiuseppe Valditara ha fatto storcere il naso a molti. Tramite un, ilha affrontato il temaa violenza sulle donne con parole che non hanno mancato di sollevare perplessità e reazioni. Al centroa polemica, il riferimento alla «lotta al patriarcato» come visione ideologica e la connessione tra violenza sessuale e immigrazione illegale. Violenza sulle donne: i segnali cui prestare attenzione spiegati dall’esperta guarda le foto IlValditara: «Lotta al patriarcato è visione ideologica»Valditara ha esordito parlandoa necessità di garantire pari opportunità: «La possibilità libera e non discriminata di avere varie opportunità di realizzazione personale e professionale è un obiettivo fondamentale».