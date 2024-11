Thesocialpost.it - Pietrangeli: “Sinner? A Torino non gli ho fatti i complimenti, vi spiego perché”

Nicola, una delle leggende del tennis italiano, è noto per la sua ritrosia a lasciare ad altri lo scettro di miglior tennista italiano di tutti i tempi. Memorabili a questo proposito le sue baruffe con Adriano Panatta, così come indimenticabile la sua carriera di capitano che portò la squadra azzurra a vincere la prima storica Coppa Davis in Cile nel 1976. Quella stessa squadra, che annoverava anche Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, chiese e ottenne poi la testa di Nicola per dissapori di vario genere.L’ex capitano azzurro di Davis ha spesso rilasciato dichiarazioni anche su, a volte un po’ criptiche, suscitando qualche polemica., in ogni caso, era in prima fila aper assistere alla vittoria dialle ATP Finals. Il vecchio campione ha applaudito il trionfo del nostro numero uno, senza però andare a complimentarsi con lui subito dopo la partita.