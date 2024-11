Ilrestodelcarlino.it - Palladini: "Vittoria importante". Clementi: "Giocato alla pari"

"Il mio bravo va ai ragazzi che sono riusciti a vincere una partita difficile contro una squadra che gioca bene come la Vigor Senigallia". Inizia così la disamina del match da parte del tecnico della Samb Ottavio. "Tutti si sono sacrificati contro una formazione che si è presentata con il 4-3-3 ma che poi in campo si è trasformato in 3-5-2-1. I quattro under in campo? Se sono bravi è giusto che giochino. Non si deve snaturare la qualità di un calciatore perché ci sono più giovani in campo. Lonardo ha fatto un gran gol ma anche Chiatante e Orfano hanno disputato un’ottima partita, con Orsini ancora una volta positivo tra i pali. Comunque tutti sono stati bravi e faccio i miei complimenti a chi gioca di meno ed è entrato in partita in corso come D’Eramo e Fabbrini. Questo è lo spirito che deve avere una squadra forte che vuole raggiunge un certo obiettivo.