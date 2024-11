Scuolalink.it - Numero chiuso a medicina: le preoccupazioni dell’ANDU e la nuova posizione del PD

Il comunicato stampa che segue, inviato in redazione dall’Associazione Nazionale Docenti Universitari (ANDU), offre una riflessione critica e approfondita sul Disegno di Legge (DDL) che propone il. Questo provvedimento, che sarà discusso a partire dal 26 novembre 2024 in Aula al Senato, è stato al centro di un acceso dibattito che coinvolge non solo gli ambienti accademici, ma anche le istituzioni politiche e il Sistema Sanitario Nazionale. L’ANDU, che da anni si fa portavoce degli interessi e delledei docenti universitari, si esprime con fermezza contro un modello che, a loro avviso, rischia di generare più danni che benefici. Fermare e ritirare il ddl sul: ladel PD DDL sulal Senato, una follia politica da fermare e ritiraredel PD? Il ruolo di Luigi Berlinguer e del suo “Gruppo di Pontignano” DDL sulal Senato, una follia politica da fermare e ritirare l 26 novembre 2024 l’aula del Senato comincerà a discutere il Disegno di Legge sul(Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi ine chirurgia).