Gaeta.it - Morto Charles Dumont, il compositore di “Non, je ne regrette rien”

Il mondo della musica francese ha subito una significativa perdita con la scomparsa di, rinomato cantautore enoto per il suo legame con Edith Piaf.è venuto a mancare domenica 17 novembre a Parigi, all'età di 95 anni, dopo aver combattuto a lungo con una malattia. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio, compreso l'omaggio del ministro della Cultura francese, Rachida Dati, che lo ha definito "un mostro sacro della canzone francese". L'eredità musicale dicontinua a vivere attraverso le sue opere, che hanno influenzato profondamente la scena musicale in Francia e oltre.Gli inizi e la carriera diNato in un contesto influenzato dalla musica,intraprese inizialmente la carriera come trombettista.