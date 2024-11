Quotidiano.net - Morta dopo l’operazione al naso: "Non è stata rianimata subito". Il referto Asl inchioda lo studio

Oggi alle 11 si terranno i funerali di Agata Margaret Spada nella chiesa di Santa Maria la Cava e Sant’Alfio in piazza Duomo a Lentini. Vietate all’interno riprese e foto. Ieri in centinaia si sono presentati alla chiesa del Carmine per la camera ardente della 22enne che si è sentita male il 7 novembre scorso in unomedico dell’Eur a Roma durante un intervento di rinoplastica parziale ed ètre giorni di coma al Sant’Eugenio. Vicino alla bara bianca c’era una gigantografia della ragazza che festeggiava un compleanno, mentre i genitori e la sorella hanno chiesto rispetto per il loro dolore. LE NOVITÀ Nel frattempo sono emerse alcune novità sugli ultimi giorni di vita della giovane. Margaret, infatti, non sarebbee correttamente. La manovra, che forse poteva salvarle la vita, non fu eseguita correttamente e tempestivamente.