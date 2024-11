Liberoquotidiano.it - "Mi ha chiamato l'avvocato di Maria Rosaria Boccia...": Francesca Fagnani inchioda lady Pompei

No, nella nuova edizione di Belve - il programma dial via domani, martedì 19 novembre, su Rai 2 - non ci sarà. Nessuna intervista alla donna che ha fatto capitolare Gennaro Sangiuliano, la 40enne diche ha fatto discutere per il caso che ha terremotato il ministero della Cultura. Laha spiegato le ragioni dell'assenza in un'intervista rilasciata a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Quando le è stato chiesto se considerasseuna “belva”, ossia una potenziale intervista,ha risposto senza esitazioni: “Sì, lo è”. Tuttavia, nonostante l'interesse iniziale, la conduttrice ha chiarito perché ha poi rinunciato a coinvolgerla nel programma: “L'ho cercata le prime ore del caso”, ha spiegato riferendosi al periodo in cui la vicenda con l'ex ministro Sangiuliano era al centro dell'attenzione, a cavallo tra agosto e settembre.