Martina Franca ha colori Oggi

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune disi prepara ad un pomeriggio ricco di iniziative, lunedì 18 novembre, a partire dalle 17:00, presso la Biblioteca Comunale. L’evento “(H)a” è un’opportunità per immergersi nell’arte e nella cultura della città, in un’atmosfera di inclusione e partecipazione.L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di, è sostenuta dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europea, grazie alla linea di finanziamento del PNRR M1C3 – Misura 1 – Investimento 1.2, “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura nei musei e luoghi della cultura privati”, di cui è stata destinataria la Biblioteca comunale di