Sport.quotidiano.net - La trasferta. Tifosi dell’Arezzo al Curi solo con la tessera del tifoso

Venerdì e mercoledì: due sfide ad alto rischio. Provvedimenti per la doppia sfida con l’Arezzo. Per idella squadra toscana le due trasferte a Perugia saranno consentiteai possessori delladel. Lo ha deciso l’Osservatorio, considerando quelle in programma allo stadioil 22 novembre (campionato) e il 27 novembre (Coppa Italia) come partite con profilo di rischio. Al Gos (Gruppo operativo di sicurezza) è stato quindi suggerito di autorizzare la vendita dei biglietti al residenti in provincia di Arezzoper il settore ospiti ese sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Ss Arezzo; l’incedibilità del titolo d’ingresso; l’implementazione del servizio di stewarding; il rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio. L’anno scorso Orgoglio Amaranto presentò un ricorso al Tar dell’Umbria contro queste misure che però venne respinto.