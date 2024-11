Ilrestodelcarlino.it - La sezione Anc a Loreto. Cerimonia solenne per la Virgo Fidelis

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come da tradizione si è tenuto ieri mattina nella Civitas Lauretana il raduno regionale dell’Associazione nazionale carabinieri per la, patrona dell’Arma, la cui ricorrenza cade il 21 novembre. Il raduno, organizzato dall’ispettore regionale Anc generale Tito Baldo Honorati, ha visto la presenza delle sezioni Anc della regione oltre ai volontari in divisa operativa. Presente una squadriglia di carabinieri a cavallo del quarto reggimento di Roma, arrivati l’altro ieri in città e ospiti dell’ippodromo Mori. A conclusione messa e benedizione del vescovo Dal Cin. La delegazione civitanovese ha visto la presenza, tra gli altri, dell’assessore Barbara Capponi con fascia tricolore e di Giovanna Piermanni con il neo comandante regionale dei carabinieri generale Nicola Conforti.