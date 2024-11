Ilrestodelcarlino.it - La polizia blocca il matrimonio: immigrato sta per sposarsi ma è clandestino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 18 novembre 2024 - Un quasiquello della coppia di cittadini stranieri che sabato pomeriggio dovevanocon rito civile nel palazzo comunale elpidiense. Ma quel‘non s’aveva da fare’ perché i documenti prodotti dallo sposo (di area magrebina) sono risultati non in regola e, anzi, da accertamenti, è risultato essere un, come appurato dagli agenti della Questura arrivati sul posto, interrompendo l’atmosfera festosa delle imminenti nozze, sotto gli sguardi sconcertati degli invitati. La coppia di sposini non risiede in città, ma per qualche motivo, avevano scelto Sant’Elpidio a Mare per unirsi in. Una pratica non del tutto inconsueta, in realtà, quella di scegliere per le nozze un luogo che non sia necessariamente il paese di residenza.