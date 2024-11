Chiccheinformatiche.com - La password più usata in italia? 123456 – e gli Hacker gioiscono

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Le frequenti segnalazioni sui pericoli delledeboli e sull’importanza dell’autenticazione a due fattori sembrano avere poco effetto. Stando ai dati di NordPass, “” continua a essere lapiù utilizzata in. E non siamo soli: in tutta Europa, l’uso di credenziali facilmente violabili è una problematica diffusa. L’impiego disemplici ma poco sicure espone a rischi significativi, poiché i criminali informatici sfruttano elenchi delle parole chiave più comuni per accedere a conti bancari, documenti sensibili e dati personali, grazie a software specializzati. NordPass rivela che il 78% dellepiù diffuse al mondo può essere violato in meno di un secondo, sottolineando l’urgenza di migliorare le pratiche di sicurezza online.Lapiùinnel 2024: attenzione, cambiateRicordareuniche e complesse può essere noioso e mentalmente impegnativo, ma esistono strategie e buone pratiche per semplificare il compito.