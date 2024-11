La giornalista Cesara Buonamici ha denunciato il fratello per stalking mandandolo a processo

Leggi su Open.online

L’imprenditore oleario Cesareresidente a Fiesole, in provincia di Firenze è stato rinviato a giudizio dal gip Agnese Di Girolamo con l’accusa diperché avrebbe perseguitato la sorella, notatelevisiva, e il marito Joshua Kalman. Una denuncia che arriva dopo una lunga diatriba familiare. Ilinizierà il 2 ottobre 2025. Le videocamere dell’azienda spostate sulla residenza della, il tentativo di avere informazioni sui conti correnti bancariTutto è iniziato nel 2020, secondo la procura, a seguito di divergenze nella famiglia per la gestione della proprietà sulle colline di Fiesole, che è cointestata, in parte ai due fratelli, in parte in esclusiva, comprendente la villa, l’uliveto e l’azienda agricola. A far partire le indagini della procura è stata una denuncia della, che è assistita dall’avvocatessa Elisa Baldocci.