LA CODA DEL DIAVOLO | IL MALE COME CATARTICA INSODDISFAZIONE

È risaputo che ile la corruzione sappiano celarsi con maestria, riservando, alla realtà, i suoi plurimi e devastanti effetti. L’oscuro, in quanto tale, sembra essere un espediente difficilmente rintracciabile, eppure, nella Sardegna raccontata da De Feudis, in “Ladel”, l’impercettibile diventa percettibile allo spettatore fin da subito: la vastità e la cupezza degli ambienti deteriorano l’aspetto dei personaggi sino a farli apparire stanchi e trasandati. La fotografia riserva agli interni una pronuncia puramente pittorica, leggermente allusiva all’atmosfera di “I mangiatori di patate” di Vincent Van Gogh. È evidente che si tratti di un luogo da cui, tendenzialmente, è impossibile redimersi. Il protagonista, Sante Moras (interpretato da Luca Argentero), ex poliziotto, ora guardia giurata, viene irretito dall’oscura vicenda e, una volta, scagliatogli contro anche la giustizia, la storia è pronta ad affrontare continui picchi di suspense, costruiti sapientemente, in virtù del genere di appartenenza del film, nonché il Thriller.