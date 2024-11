Ilrestodelcarlino.it - Incendio oggi in A14 a Fermo: auto in fiamme, donna si salva

, 18 novembre 2024 –in A14 nel Fermano: è andata a fuoco un’lungo la corsia dell’strada. Fortunatamente lache era a bordo del mezzo è rimasta illesa. E’ successo intorno alle 12.40 di, con l’intervento dei vigili del fuoco al chilometro 269 direzione nord, dunque in territorio comunale di Porto Sant'Elpidio (). La conducente ha avuto giusto il tempo di accostare e di scendere dalla vettura, che lehanno avvolto il veicolo. Con i vigili del fuoco, sul posto, anche una pattuglia della sottosezionestradale della polizia stradale di Porto San Giorgio () e il personale della societàstrade. Il traffico, per agevolare le operazioni di spegnimento, è stato temporaneamente canalizzato su una sola delle tre corsie. Ciò ha causato qualche inevitabile rallentamento in direzione nord.