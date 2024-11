Gaeta.it - Imprenditore pisano denunciato per truffa: venduta caldaia green mai esistita

Facebook WhatsAppTwitter Un caso di frodi ha sconvolto il panorama imprenditoriale italiano, coinvolgendo undi Pisa che ha attuato unavendendo unaa idrogeno mai realizzata. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato al sequestro di beni per un valore stimato di circa 2 milioni di euro, provenienti dalla vendita di un prodotto pubblicizzato come innovativo e altamente tecnologico.Indagini e misure cautelariLe indagini della Guardia di Finanza hanno portato a un intervento decisivo, culminato nel sequestro preventivo di denaro, proprietà immobiliari e beni mobili. In particolare, sono stati sottoposti a sequestro cinque fabbricati e 15 terreni situati tra Pisa e San Giuliano Terme, oltre a sette auto e una moto. L’in questione ha anche visto bloccate le sue quote sociali, coinvolgendo anche la compagna, anch’essa indagata.