Il clickbait, la fuffa e le pagine che piacciono all’algoritmo

Ci è stata segnalata a più riprese una pagina Facebook che si occupa, da tempo, solo e unicamente di una cosa: pubblicare news fasulle che rimandino al suo sito. La pagina che ci è stata segnalata si trova su Facebook e si chiama US Life Daily, ma le stesse news vengono diffuse in svariate lingue. La pagina difatti, aperta da ottobre 2024, è gestita da quattro persone che risultano risiedere in Vietnam, ed è probabile che sia nata apposta per generare traffico verso specifici siti.Se clicchiamo sui link che si trovano nei primi commenti finiamo su un sito dal dominio https://luxury.carmagazine.tv/ che in italiano riporta le notizie con traduzione automatica dei testi dall’inglese, testi che è possibile trovare in originale sul sito Esspots.com. Sito che nel disclaimer avverte:Welcome to Esspots.