Gratteri contro tutti a Otto e mezzo | Elon Musk attacca l’Italia sotto vitamine Nordio ha fatto il magistrato? Sì a Venezia…

Non ha peli sulla lingua, Nicola. E come potrebbe averne, si lascia andare il procuratore capo di Napoli in chiusura della puntata di: «Non avevo paura da ragazzo, figuriamoci ora che ho 66 anni e mi mancano tre anni alla pensione. Non ho paura di procedimenti disciplinari, e anche fosse ho altri tre mestieri da fare». Da settimane soffia alto il fuoco della polemica tra governo e magistrati – come mai s’era visto dai tempi dello scon Silvio Berlusconi. Al centro della bufera, le decisioni dei tribunali di non convalidare i trattenimenti di richiedenti asilo nei Cpr in Albania, dipicconando il progetto-simbolo di questo governo per “svoltare” sul tema immigrazione. Vicenda che arriva proprio nelle settimane in cui giunge a conclusione il processo a Matteo Salvini per aver bloccato la nave Open Arms al largo di Lampedusa nell’agosto 2019.