Grande Fratello arranca, la clamorosa mossa per farlo tornare agli "antichi fasti del passato" (e c'entra Maria De Filippi!)

La nuova edizione del, fatta eccezione per l’ultima puntata – la dodicesima – che ha ottenuto il 17.9% di share (QUI i dati Auditel), non sta registrando grandi risultati in termini di ascolti.Nonostante sia una delle punte di diamante della rete Mediaset nonché il reality più famoso, ilnon riscuote più lo stesso interesse del. A nulla sembrano valsi gli sforzi del conduttore Alfonso Signorini che, conscio delsuccesso di Temptation Island, ha tentato di cavalcare l’onda inserendo nella Casa i protagonisti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Lo ha fatti lo scorso anno con Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. E quest’anno con Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. La dinamica è la stessa: una coppia “scoppiata” a Temptation Island si ritrova a convivere con il/la tentatore/tentatrice che l’ha messa in crisi.