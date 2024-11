Gaeta.it - Giorgio Polacco al Social Football Summit 2024: il giovane avvocato italiano che conquista il mercato americano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterunder 35 e partner di una delle principali law firm americane specializzate in diritto dell’immigrazione, sarà protagonista del, in programma a Roma il 19 e 20 novembre., esempio di eccellenza italiana negli Stati Uniti, racconterà il suo percorso e il lavoro che lo ha portato a collaborare con talenti e professionisti del mondo del calcio.L’esperienza legale al servizio del calcio internazionaleCome partner di Arce Immigration Law,è una figura di spicco nel campo dell’immigrazione globale, offrendo supporto a atleti, allenatori e club sportivi interessati ad espandersi nelstatunitense. In un momento in cui il calcio sta vivendo una crescita esponenziale negli Stati Uniti, il suo lavoro si concentra nel fornire soluzioni personalizzate per superare le sfide del sistema legale